Борис Джонсон, фото: Annika Haas

https://racurs.ua/n128905-premer-britanii-otkazalsya-obedinyatsya-na-vyborah-s-partiey-brexit.html

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который является лидером Консервативной партии, отказался от предложения лидера партии Brexit Найджела Фараджа образовать блок во время внеочередных парламентских выборов 12 декабря этого года.

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Фарадж предлагал создать блок Leave alliance («Альянс за выход»), сообщает издание SkyNews.

Я отвергаю пакта с кем-либо, поскольку не считаю, что это разумно делать, — прокомментировал Джонсон это предложение.

Мы гордимся нашими убеждениями, мы гордимся нашим консерватизмом «Единая нация» (патерналистской формой британского политического консерватизма — ред.), — отметил Джонсон.

Недавно президент США Дональд Трамп в эфире одной из британских радиостанций, призвал Джонсона и Фараджа объединиться. По мнению Трампа, такой альянс стал бы «непреодолимой силой», которая бы обеспечила Британии выход из ЕС на выгодных условиях.

Фарадж — известный британский политик-евроскептик, который выступает за выход Британии из Евросоюза. В 1993 году он стал одним из основателей евроскептической «Партии независимости Соединенного Королевства».

После референдума 2016 года, на котором британцы проголосовали за выход из ЕС, оставил пост главы этой партии, а в 2018 году — вышел из нее в связи с несогласием с новым руководителем. В начале 2019 года основал партию Brexit, целью которой является защита политических результатов соответствующего референдума.

Напомним, решение о проведении внеочередных выборов 12 декабря британский парламент принял в конце октября.