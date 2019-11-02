Борис Джонсон, фото: Annika Haas

https://racurs.ua/ua/n128905-premier-brytaniyi-vidmovyvsya-obiednuvatysya-na-vyborah-z-partiieu-brexit.html

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який є лідером Консервативної партії, відмовився від пропозиції лідера партії Brexit Найджела Фараджа утворити блок під час позачергових парламентських виборів 12 грудня цього року.

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Фарадж пропонував створити блок Leave alliance («Альянс за вихід»), повідомляє видання SkyNews.

Я відкидаю пакту з будь-ким, оскільки не вважаю, що це розумно робити, — прокоментував Джонсон цю пропозицію.

Ми пишаємося нашими переконаннями, ми пишаємося нашим консерватизмом «Єдина нація» (патерналістською формою британського політичного консерватизму — ред.), — наголосив Джонсон.

Нещодавно президент США Дональд Трамп в ефірі однієї з британських радіостанцій, закликав Джонсона та Фараджа об'єднатися. На думку Трампа, такий альянс став би «нездоланною силою», котра б забезпечила Британії вихід з ЄС на вигідних умовах.

Фарадж — відомий британський політик-євроскептик, котрий виступає за вихід Британії з Євросоюзу. У 1993 році він став одним із засновників євроскептичної «Партії незалежності Сполученого Королівства».

Після референдуму 2016 року, на котрому британці проголосували за вихід з ЄС, залишив посаду очільника цієї партії, а в 2018 році — вийшов з неї у зв’язку з незгодою з особою нового керівника. На початку 2019 року заснував партію Brexit, метою котрої є захист політичних результатів відповідного референдуму.

Нагадаємо, рішення про проведення позачергових виборів 12 грудня британський парламент ухвалив наприкінці жовтня.