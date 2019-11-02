Антинацистський марш у Дрездені, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n128904-drezden-ogolosyv-nacystsku-nadzvychaynu-sytuaciu.html

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Східнонімецьке місто Дрезден оголосило в себе «нацистську надзвичайну ситуацію» (Nazinotstand).

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Депутати муніципальної ради Дрездена, які підтримали це рішення, вважають, що в місті склалася загрозлива ситуація у зв’язку з активністю ультраправих рухів, повідомляє BBC.

У резолюції вказано, що потрібно зробити більше для вирішення цього питання.

Водночас представники «Християнських демократів» — партії чинного канцлера Німеччини Ангели Меркель, проголосували проти, вказавши, що така грізна заява по суті є мовною помилкою.

Заява була схвалена 39 голосами проти 29.

Nazinotstand означає — подібно кліматичній надзвичайній ситуації — що у нас є серйозна проблема. Існує відкрита загроза демократичному суспільству, — заявив місцевий депутат Макс Ашенбах, який вніс цю резолюцію.

Зазначається, що місто не повинне здійснювати будь-які дії у зв’язку з ухваленням цієї резолюції, однак, на думку експертів, воно може привести до виділення більших коштів на програми по боротьбі з екстремізмом.

На нещодавніх місцевих виборах у регіоні ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» здобула чверть голосів виборців. Дрезден традиційно вважається бастіоном ультраправих сил.

Тут, зокрема, у 2014 році був заснований антиісламський рух «Пегіда», учасники котрого вважають, що людям потрібно «прокинутися» перед загрозою ісламістських екстремістів і вимагають від влади обмеження імміграції.

Нагадаємо, на початку року ЗМІ встановили, що керуючий директор компанії Nord Stream AG Маттіас Варніг служив у відділенні спецслужби радянського сателіта — Німецької Демократичної Республіки у Дрездені в той час, коли там перебував чинний президент РФ Володимир Путін.