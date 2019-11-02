Опалювальний сезон: Україна почала відбір газу з підземних сховищ

В Україні триває опалювальний сезон, фото: torange.biz

https://racurs.ua/ua/n128903-opaluvalnyy-sezon-ukrayina-pochala-vidbir-gazu-z-pidzemnyh-shovysch.html

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Україна у зв’язку з похолоданням розпочала відбирати газ з підземних сховищ.

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Денний показник споживання газу зріс до 110 млн куб. м. В результаті з підземних сховищ у день відбирається 20 млн куб. м. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова ТОВ «Оператор ГТС» Сергій Макогон.

За його словами обсяг газу у сховищах становить 21,785 млрд куб. м. Цієї кількості буде достатньо для проходження опалюваного сезону.

Однак я все одно закликаю всіх економно використовувати енергоресурси, особливо тепло, — наголосив Макогон.

Опалювальний сезон в Україні розпочався наприкінці жовтня. Так, у Києві його початок був найпізнішим за останні 10 років у зв’язку з теплою погодою.

Нагадаємо, мер міста Новий Розділ Львівської області Андрій Мелешко та його перший заступник подали у відставку через зрив опалювального сезону. У Новому Роздолі проживають 30 тис. людей.