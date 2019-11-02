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У МОЗ вважають, що в Україні ще немає епідемії дифтерії, фото:
У МОЗ заперечують наявність в Україні епідемії дифтеріїhttps://racurs.ua/ua/n128902-u-moz-zaperechuut-nayavnist-v-ukrayini-epidemiyi-dyfteriyi.htmlРакурс
За словами міністра охорони здоров’я України Зоряни Скалецької, в Україні наразі немає епідемії дифтерії, ситуація перебуває під контролем.
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Міністр також переконана, що наявна кількість вакцин в Україні від цього захворювання є достатньою. Про це вона заявила в інтерв’ю виданню «BBC Україна».
Скалецька зазначила, що торік в Україні було 10 хворих на дифтерію, використана була 141 доза сироватки. Кілька сотень доз списали, оскільки закінчився термін придатності.
Тобто 141 флакон — це і була потреба України у сироватці, — наголосила міністр.
Цього року Україна в разі потреби може розраховувати на близько 450 доз, зазначила Скалецька. В Україні є 200 флаконів, ще 150 чи 170 як гуманітарну допомогу передадуть міжнародні організації. Ще 100 у разі необхідності нададуть посольства.
Цієї кількості ліків достатньо, — запевнила Скалецька.
Міністр зазначила, що по регіонах відповідні ліки вже розвезли, їх мали далі передати в медичні заклади.
Якщо не передали, це також означає, що головний лікар не подбав, не звернувся, не запитав, чому ви мені не передали, — наголосила Скалецька.
Нагадаємо, нещодавно в Києві медики виявили дифтерію в жінки 1986 року народження. Жінці ввели протидифтерійну сироватку, в її будинку провели дезінфекцію.
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