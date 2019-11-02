Учені знайшли підтвердження поширеної думки

https://racurs.ua/ua/n128901-fizychna-aktyvnist-znyjuie-ryzyk-smerti-dlya-litnih-ludey-nezalejno-vid-stanu-yihnogo-zdorov-ya.html

Ракурс

Для літніх людей низький рівень фізичної активності пов’язаний з більш високим ризиком смерті, незалежно від стану їхнього здоров’я.

Loading...

Такого висновку дійшли учені, які досліджували взаємозв'язок між смертю і фізичними вправами серед літніх людей в Бразилії, повідомляє журнал Американського геріатричного товариства.

Дослідження базувалося на даних, зібраних із січня по серпень 2014 року. Тоді дослідники провели домашні опитування 1 тис. 451 дорослих, старших 60 років. З них 971 учаснику були надані наручні монітори для вимірювання їхньої фізичної активності. Дослідники також запитували учасників про їхні звички щодо куріння і про те, як вони будуть оцінювати своє здоров’я.

Крім того, дослідники дізналися про хронічні захворювання, про які говорили учасники, включаючи високий кров’яний тиск, діабет, проблеми з серцем, хворобу Паркінсона, ниркову недостатність, високий рівень холестерину, депресію, інсульт і рак.

Потім учені оцінили здатність учасників виконувати їхні звичайні повсякденні обов’язки, включаючи купання, одягання, перехід від ліжка до стільця, відвідування ванної кімнати та харчування.

В результаті дослідження знайшла підтвердження поширена думка, що серед людей з найнижчим рівнем фізичної активності смертність вища, ніж серед людей з більш високим рівнем фізичної активності.

Дані дослідження підтверджують те, що говорить логіка — фізично активний спосіб життя може знизити ризик смерті у літніх людей, — наголошує видання.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що малювання допомагає протистояти впливу старіння та ризику виникнення хвороби Альцгеймера й деменції.