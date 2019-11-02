На Сумщині підліток зник під час змагань у лісі, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n128900-pidlitok-znyk-pid-chas-zmagan-zi-sportyvnogo-oriientuvannya-na-sumschyni-foto.html

Ракурс

На Сумщині поліція розшукує 13-річного Миколу Гавриленка, котрий нещодавно зник під час змагань зі спортивного орієнтування у лісі неподалік від села Реутинці Кролевецького району.

Loading...

Підліток не дійшов до фінішу змагань, інформує Відділ комунікації поліції Сумської області.

Про зникнення дитини вчора близько 16.00 правоохоронцям повідомили його рідні.

Пошуки дитини розпочалися учора. У них були задіяні особовий склад відділів поліції області, роти поліції особливого призначення, співробітники ювенальної превенції та нацгвардійці. Також до пошуків долучилися місцеві жителі.

Згодом правоохоронці повідомили, що мисливці, які брали участь у пошуках, знайшли підлітка за 10 км від місця проведення змагань. Ніч він провів у знайденому ним закинутому будинку, де розвів багаття. Стан його здоров’я задовільний, він з батьками повертається додому.

Нагадаємо, у серпні на Одещині водолази знайшли тіло хлопчика, який зник після того, як його накрило хвилею та віднесло у відкрите море.