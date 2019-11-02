На Сумщине подросток исчез во время соревнований в лесу, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n128900-podrostok-propal-vo-vremya-sorevnovaniy-po-sportivnomu-orientirovaniu-v-lesu-na-sumschine-foto.html

Ракурс

На Сумщине полиция разыскивает 13-летнего Николая Гавриленко, который недавно исчез во время соревнований по спортивному ориентированию в лесу неподалеку от села Реутинцы Кролевецкого района.

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Подросток не дошел до финиша соревнований, информирует Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Об исчезновении ребенка вчера около 16.00 правоохранителям сообщили его родные.

Поиски ребенка начались вчера. В них были задействованы личный состав отделов полиции области, роты полиции особого назначения, сотрудники ювенальной превенции и нацгвардейцы. Также к поискам присоединились местные жители.

Впоследствии правоохранители сообщили, что охотники, которые принимали участие в поисках, нашли подростка в 10 км от места проведения соревнований. Ночь он провел в найденном им заброшенном доме, где развел костер. Состояние его здоровья удовлетворительное, он с родителями возвращается домой.

Напомним, в августе в Одесской области водолазы нашли тело мальчика, который исчез после того, как его накрыло волной и унесло в открытое море.