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Ракурс
На Сумщине подросток исчез во время соревнований в лесу, фото: «Википедия»

Подросток пропал во время соревнований по спортивному ориентированию в лесу на Сумщине (ФОТО)

2 ноя 2019, 11:57
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На Сумщине полиция разыскивает 13-летнего Николая Гавриленко, который недавно исчез во время соревнований по спортивному ориентированию в лесу неподалеку от села Реутинцы Кролевецкого района.

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Подросток не дошел до финиша соревнований, информирует Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Об исчезновении ребенка вчера около 16.00 правоохранителям сообщили его родные.

Поиски ребенка начались вчера. В них были задействованы личный состав отделов полиции области, роты полиции особого назначения, сотрудники ювенальной превенции и нацгвардейцы. Также к поискам присоединились местные жители.

Впоследствии правоохранители сообщили, что охотники, которые принимали участие в поисках, нашли подростка в 10 км от места проведения соревнований. Ночь он провел в найденном им заброшенном доме, где развел костер. Состояние его здоровья удовлетворительное, он с родителями возвращается домой.

Николай Гавриленко, фото: Национальная полиция

Николая Гавриленко разыскали охотники, фото: Национальная полиция

Напомним, в августе в Одесской области водолазы нашли тело мальчика, который исчез после того, как его накрыло волной и унесло в открытое море.

Источник: Ракурс


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