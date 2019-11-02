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Последствия ДТП, фото: «Киев Оперативный».

Как в фильмах Тарантино: в Киеве пьяные водители устроили необычную ДТП (ВИДЕО)

2 ноя 2019, 11:27
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Этой ночью в Киеве на проспекте Победы недалеко от станции метро «Житомирская» состоялась необычная ДТП, в результате которого были разбиты пять автомобилей.

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В два часа ночи водитель автомобиля «Мерседес» S-класса, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, столкнулся с автомобилем «Мерседес Виано», сообщает издание «Киев Оперативный».

Отмечается, после этого нетрезвый мужчина с кулаками набросился на водителя второй машины, выразив к нему претензии на тему слишком медленной скорости его транспортного средства.

Свою машину он оставил на обочине.

Рядом остановились два автомобиля — «Рено» и «Фольксваген», водители которых пытались предотвратить драку. Однако в этот момент с ними на скорости столкнулась машина «БМВ», водитель которой также был в состоянии сильного опьянения.

Свой автомобиль он также оставил на месте инцидента, а сам уехал оттуда на такси.

По состоянию на семь часов утра полиции не удалось разыскать виновников ДТП. На месте инцидента образовалась пробка.

Итог: разбиты 5 машин, виновных нет. Хэллоуин удался, — отмечает издание.

Напомним, в августе в Киеве во время ДТП «Ауди» опрокинула автомобиль полиции, который двигался с включенными проблесковыми маячками.


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