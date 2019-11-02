Грузовик с 39 телами в Британии: жертвы оказались гражданами Вьетнама

Жуткая находка в Великобритании была сделана 23 октября, фото: Sky News

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Люди, чьи тела обнаружили 23 октября в грузовике в британском городе Грейс, были гражданами Вьетнама.

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К такому выводу пришли местные полицейские, расследующие этот инцидент, сообщает Sky News.

Правоохранителям уже удалось установить контакт с родственниками некоторых погибших во Вьетнаме и Великобритании. Также они поддерживают контакт с властями Вьетнама.

Ранее следователи считали, что погибшие были гражданами Китая.

Всего в грузовике были обнаружены тела восьми женщин и 31 мужчины. Британской полиции пришлось провести значительную работу по их идентификации. Для этого изучались татуировки, шрамы, одежда и другие обнаруженные у погибших вещи.

Полиция Вьетнама арестовала двух человек и допрашивает ряд других людей после того, как 10 семей сообщили, что их родственники пропали без вести.

Считается, что некоторые из них заплатили значительные суммы средств торговцам людьми, чтобы гарантировать безопасный проезд в Великобританию, где они могли работать и отправлять деньги домой.

В общем по подозрению в причастности к совершению этого преступления задержаны пять человек. Среди них и 25-летний водитель грузовика.

Напомним, трех арестованных отпустили под залог до середины ноября.