Вантажівка з 39 тілами у Британії: жертви виявилися громадянами В'єтнаму

Моторошна знахідка у Британії була зроблена 23 жовтня, фото: Sky News

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Ракурс

Люди, чиї тіла виявили 23 жовтня у вантажівці в британському місті Грейс, були громадянами В'єтнаму.

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Такого висновку дійшли місцеві поліцейські, які розслідують цей інцидент, повідомляє Sky News.

Правоохоронцям вже вдалося встановити контакт з родичами деяких загиблих у В'єтнамі та Великій Британії. Також вони підтримують контакт із владою В'єтнаму.

Раніше слідчі вважали, що загиблі були громадянами Китаю.

Загалом у вантажівці були виявлені тіла восьми жінок та 31 чоловіка. Британській поліції довелося провести значну роботу з їх ідентифікації. Для цього вивчалися татуювання, шрами, одяг та інші виявлені в загиблих речі.

Поліція В'єтнаму заарештувала двох людей і допитує низку інших людей після того, як 10 сімей повідомили, що їхні родичі зникли безвісти.

Вважається, що деякі з них заплатили значні суми коштів торговцям людьми, щоб гарантувати безпечний проїзд до Великобританії, де вони могли працювати та відправляти гроші додому.

Загалом у підозрі в причетності до вчинення цього злочину затримані п’ятеро осіб. Серед них і 25-річний водій вантажівки.

Нагадаємо, трьох заарештованих осіб відпустили під заставу до середини листопада.