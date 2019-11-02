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Сегодня утром произошел взрыв на танкере «Залив Америка», фото: «Вести»
На танкере в России взорвался газ, есть погибшие (ВИДЕО)https://racurs.ua/n128897-na-tankere-v-rossii-vzorvalsya-gaz-est-pogibshie-video.htmlРакурс
На танкере «Залив Америка», который находился на рейде в районе российского дальневосточного города Находка, сегодня утром произошел взрыв.
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В результате инцидента три человека погибли, сообщает агентство ТАСС.
Один из погибших утонул на глазах экипажа судна, его тело разыскивают.
Отмечается, что всего на судне были девять членов экипажа. Других пострадавших в результате инцидента нет.
В настоящее время возгорание ликвидировано.
По мнению следствия, инцидент произошел из-за взрыва газовоздушной смеси.
По предварительной информации, взрыв не привел к пожару на судне. Также соответствующие службы не зафиксировали утечки нефти в окружающие воды.
Танкер «Залив Америка» принадлежит российской компании «Наяда». Это судно предназначено для перевозки любого вида нефтепродуктов, на воду оно было спущено в 1989 году.
В компании-владельце утверждают, что в момент инцидента на судне не было груза.
Ship’s Name: M/T «ZALIV AMERICA «Owner: «Nayada» Flag: Russia DWT: 3302 t Сегодня, 02 Ноября 2019 года, произошёл взрыв паров нефтепродуктов на танкере «Залив Америка». Танкер находится на рейде порта Находка. По информации есть пострадавшие и 3 человека погибли. В настоящий момент ведётся борьба за живучесть судна: тушение оставшихся очагов пламени буксирами-спасателями и откачивание поступившей воды. Оказывается вся необходимая помощь членам экипажа. #заливамерика#наяда#пожар#пожарнаборту#взрыв#fire#explosion#chemicaltanker#nakhodka#portnakhodka#russianfleet
Напомним, в августе в результате взрыва на танкере в Уганде десятки моряков сгорели заживо, еще несколько десятков пострадали.
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