Сегодня утром произошел взрыв на танкере «Залив Америка», фото: «Вести»

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Ракурс

На танкере «Залив Америка», который находился на рейде в районе российского дальневосточного города Находка, сегодня утром произошел взрыв.

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В результате инцидента три человека погибли, сообщает агентство ТАСС.

Один из погибших утонул на глазах экипажа судна, его тело разыскивают.

Отмечается, что всего на судне были девять членов экипажа. Других пострадавших в результате инцидента нет.

В настоящее время возгорание ликвидировано.

По мнению следствия, инцидент произошел из-за взрыва газовоздушной смеси.

По предварительной информации, взрыв не привел к пожару на судне. Также соответствующие службы не зафиксировали утечки нефти в окружающие воды.

Танкер «Залив Америка» принадлежит российской компании «Наяда». Это судно предназначено для перевозки любого вида нефтепродуктов, на воду оно было спущено в 1989 году.

В компании-владельце утверждают, что в момент инцидента на судне не было груза.

Напомним, в августе в результате взрыва на танкере в Уганде десятки моряков сгорели заживо, еще несколько десятков пострадали.