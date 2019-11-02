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Сегодня утром произошел взрыв на танкере «Залив Америка», фото: «Вести»

На танкере в России взорвался газ, есть погибшие (ВИДЕО)

2 ноя 2019, 09:58
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На танкере «Залив Америка», который находился на рейде в районе российского дальневосточного города Находка, сегодня утром произошел взрыв.

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В результате инцидента три человека погибли, сообщает агентство ТАСС.

Один из погибших утонул на глазах экипажа судна, его тело разыскивают.

Отмечается, что всего на судне были девять членов экипажа. Других пострадавших в результате инцидента нет.

В настоящее время возгорание ликвидировано.

По мнению следствия, инцидент произошел из-за взрыва газовоздушной смеси.

По предварительной информации, взрыв не привел к пожару на судне. Также соответствующие службы не зафиксировали утечки нефти в окружающие воды.

Танкер «Залив Америка» принадлежит российской компании «Наяда». Это судно предназначено для перевозки любого вида нефтепродуктов, на воду оно было спущено в 1989 году.

В компании-владельце утверждают, что в момент инцидента на судне не было груза.

Ship’s Name: M/T «ZALIV AMERICA «Owner: «Nayada» Flag: Russia DWT: 3302 t Сегодня, 02 Ноября 2019 года, произошёл взрыв паров нефтепродуктов на танкере «Залив Америка». Танкер находится на рейде порта Находка. По информации есть пострадавшие и 3 человека погибли. В настоящий момент ведётся борьба за живучесть судна: тушение оставшихся очагов пламени буксирами-спасателями и откачивание поступившей воды. Оказывается вся необходимая помощь членам экипажа. #заливамерика#наяда#пожар#пожарнаборту#взрыв#fire#explosion#chemicaltanker#nakhodka#portnakhodka#russianfleet

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Напомним, в августе в результате взрыва на танкере в Уганде десятки моряков сгорели заживо, еще несколько десятков пострадали.


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