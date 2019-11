Ship’s Name: M/T «ZALIV AMERICA «Owner: «Nayada» Flag: Russia DWT: 3302 t Сегодня, 02 Ноября 2019 года, произошёл взрыв паров нефтепродуктов на танкере «Залив Америка». Танкер находится на рейде порта Находка. По информации есть пострадавшие и 3 человека погибли. В настоящий момент ведётся борьба за живучесть судна: тушение оставшихся очагов пламени буксирами-спасателями и откачивание поступившей воды. Оказывается вся необходимая помощь членам экипажа. #заливамерика#наяда#пожар#пожарнаборту#взрыв#fire#explosion#chemicaltanker#nakhodka#portnakhodka#russianfleet

