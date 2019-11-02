Сьогодні вранці стався вибух на танкері «Затока Америка», фото: «Вести»

https://racurs.ua/ua/n128897-na-tankeri-v-rosiyi-vybuhnuv-gaz-ie-zagybli-video.html

Ракурс

На танкері «Затока Америка», який знаходився на рейді в районі російського далекосхідного міста Находка, сьогодні вранці стався вибух.

Loading...

В результаті інциденту три людини загинули, повідомляє агентство ТАСС.

Один із загиблих потонув на очах екіпажу судна, його тіло розшукують.

Зазначається, що всього на судні були дев’ять членів екіпажу. Інших постраждалих в результаті інциденту немає.

Наразі загоряання ліквідоване.

На думку слідства, інцидент стався через вибух газоповітряної суміші.

За попередньою інформацією, вибух не спричинив пожежу на судні. Також відповідні служби не зафіксували витоку нафти в навколишні води.

Танкер «Затока Америка» належить російській компанії «Наяда». Це судно призначене для перевезення будь-якого виду нафтопродуктів, на воду воно було спущено в 1989 році.

У компанії-власнику стверджують, що в момент інциденту на судні не було вантажу.

Нагадаємо, в серпні в результаті вибуху на танкері в Уганді десятки моряків згоріли заживо, ще кілька десятків постраждали.