«Гаванский синдром»: ученые назвали причину таинственного заболевания американских дипломатов на Кубе

Несколько лет назад американские дипломаты начали жаловаться на таинственное заболевание

https://racurs.ua/n128896-gavanskiy-sindrom-uchenye-nazvali-prichinu-tainstvennogo-zabolevaniya-amerikanskih-diplomatov.html

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Причиной таинственной болезни американских и канадских дипломатов, сотрудников дипучреждений в столице Кубы Гаване, скорее всего, является эмоциональная травма и страх.

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К такому выводу пришел ведущий эксперт по нейродегенеративным заболеваниям британского «Королевского общества медицины» Роберта Бартоломью, сообщает издание EurekAlert.

Симптомы, напоминающие сотрясение мозга, включая головную боль, головокружение, тошноту и усталость, наблюдались среди десятков сотрудников посольства США с конца 2016 года по июнь 2018 года.

Государственный департамент США назвал их «медицинско подтвержденными симптомами» и правительственные медики подозревали, что причиной является применение относительно дипломатов таинственного звукового устройства.

Однако исследования относительно пострадавших сотрудников посольства были неубедительными и противоречивыми. Также подобный массив симптомов был зарегистрирован у более чем двух десятков канадских дипломатов за этот же период.

Бартоломью пришел к выводу, что «Гаванский синдром» больше похож на шок, связанный с участием в военных действиях.

Характерной чертой боевых синдромов за последнее столетие является появление целого ряда неврологических жалоб от перестимулированой нервной системы, которые обычно ошибочно диагностируются как сотрясения и повреждения мозга, — отмечает эксперт.

Характерной чертой «снарядного шока» были симптомы, похожие на сотрясение мозга. Как и сегодня, их появление сначала сбивало врачей с толку, пока более тщательное изучение данных не показало, что-то, что они видели, было эпидемией психогенных заболеваний. На самом деле, некоторые описания, сделанные 100 лет назад, почти идентичны вплоть до использования фразы «симптомы, похожие на сотрясение мозга, — добавляет Бартоломью.

Бартоломью с коллегами описывают дипломатов, заболевших на «Гаванский синдром», как участников продолжения «холодной войны», живущих во враждебной иностранной стране, где они находились под постоянным наблюдением. В период с конца 2016 года по 2017 год дипломаты в Гаване жили в котле стресса и неопределенности на фоне слухов о загадочном звуковом оружии.

Политические и научные доказательства совершения нападения на сотрудников американского посольства на Кубе неубедительны, — подчеркивают ученые.

Что более вероятно: то, что дипломаты стали мишенью нового таинственного оружия, в отношении которого нет конкретных доказательств, или же то, что они страдали от психогенных симптомов, вызванных стрессом? Доказательства в подавляющем большинстве случаев указывают на последнее, — отмечают эксперты.

Бартоломью с коллегами подчеркивают, что все предыдущие исследования этой проблемы, которых было уже четыре, имели серьезные недостатки, в частности — завышенные выводы, которые базировались на неподкрепленных фактами экзотических объяснениях причин «Гаванского синдрома».

Наши выводы основаны на прозрачной и известной науке. Нет необходимости прибегать к экзотическим объяснениям. Утверждение, что пациенты страдали от повреждений мозга и слуха, не подтверждаются данными, — резюмируют исследователи.

Напомним, осенью 2017 года в США обнародовали запись вероятной акустической атаки, от которой, как считается, могли пострадать сотрудники американского посольства на Кубе.