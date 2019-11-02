«Гаванський синдром»: учені назвали причину таємничого захворювання американських дипломатів на Кубі

Кілька років тому американські дипломати почали скаржитися на таємниче захворювання, фото:

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Ракурс

Причиною таємничої хвороби американських та канадських дипломатів, співробітників дипустанов у столиці Куби Гавані, швидше за все, є емоційна травма та страх.

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Такого висновку дійшов провідний експерт з нейродегенеративних захворювань британського «Королівського товариства медицини» Роберта Бартолом’ю, повідомляє видання EurekAlert.

Симптоми, що нагадують струс мозку, включаючи головний біль, запаморочення, нудоту та втому, спостерігалися серед десятків співробітників посольства США з кінця 2016 року по червень 2018 року.

Державний департамент США назвав їх «медично підтвердженими симптомами» й урядові медики підозрювали, що причиною є застосування щодо дипломатів таємничого звукового пристрою.

Однак дослідження щодо постраждалих співробітників посольства були непереконливими та суперечливими. Також подібний масив симптомів був зареєстрований у понад двох десятків канадських дипломатів за цей же період.

Бартолом’ю дійшов висновку, що «Гаванський синдром» більше схожий на шок, пов’язаний із участю у військових діях.

Характерною рисою бойових синдромів за останнє сторіччя є поява цілої низки неврологічних скарг від перестимульованої нервової системи, які зазвичай помилково діагностуються як струсу і пошкодження мозку, — наголошує експерт.

Характерною рисою «снарядного шоку» були симптоми, схожі на струс мозку. Як і сьогодні, їх поява спочатку збивала лікарів з пантелику, поки більш ретельне вивчення даних не показало, що те, що вони бачили, було епідемією психогенних захворювань. На насправді, деякі описи, зроблені 100 років тому, майже ідентичні аж до використання фрази «симптоми, схожі на струс мозку, — додає Бартолом’ю.

Бартолом’ю з колегами описують дипломатів, які захворіли на «Гаванський синдром», як учасників продовження «холодної війни», що живуть у ворожій іноземній країні, де вони перебували під постійним наглядом. У період з кінця 2016 по 2017 рік дипломати в Гавані жили в котлі стресу і невизначеності на тлі чуток про загадкову звукову зброю.

Політичні та наукові докази скоєння нападу на співробітників американського посольства на Кубі непереконливі, — наголошують учені.

Що більш імовірно: те, що дипломати стали мішенню нової таємничої зброї, щодо якої немає конкретних доказів, або ж те, що вони страждали від психогенних симптомів, викликаних стресом? Докази в переважній більшості випадків вказують на останнє, — зазначають експерти.

Бартолом’ю з колегами наголошують, що всі попередні дослідження цієї проблеми, яких було вже чотири, мали серйозні недоліки, зокрема — завищені висновки, які базувалися на непідкріплених фактами екзотичних поясненнях причин «Гаванського синдрому».

Наші висновки засновані на прозорій та відомій науці. Немає необхідності вдаватися до екзотичних пояснень. Твердження, що пацієнти страждали від пошкоджень мозку і слуху, не підтверджуються даними, — резюмують дослідники.

Нагадаємо, восени 2017 року в США оприлюднили запис ймовірної акустичної атаки, від якої, як вважається, могли постраждати співробітники американського посольства на Кубі.