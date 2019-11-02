Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский и Дональд Трамп, фото: Офис президента

Украинский скандал в США: суд обязал Белый дом обнародовать детали разговора Трампа и Зеленского

2 ноя 2019, 08:58
999

Федеральный суд США в пятницу обязал Госдеп обнародовать детали резонансного телефонного разговора между президентом этой страны Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Loading...

Соответствующие документы Госдеп должен передать до 22 ноября общественной организации American Oversight, которая ранее хотела получить доступ к ним на основании закона о публичных записях, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что этот иск American Oversight помог следователям Конгресса США, которые также пытались получить соответствующие документы и показания от Государственного департамента, но им было отказано.

В Госдепе утверждают, что эти показания, скорее всего, могут содержать «дополнительную информацию, кроме транскрипции самого звонка».

Такие записи с высокой вероятностью могут быть засекреченными и/или конфиденциальными, — заявляли в Госдепе во время судебного разбирательства.

Резонансный разговор Трампа и Зеленского состоялся 25 июля. Противники действующего президента США считают, что он во время него пытался склонить Зеленского к проведению в Украине расследования, связанного с членом Демократической партии Джо Байденом и его сыном Хантером. Байден является одним из фаворитов предстоящих президентских выборов в США.

Напомним, в Демократической партии считают, что обнародованная Белым Домом 25 сентября стенограмма беседы Трампа и Зеленского не является полной.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Украинский скандал в США: суд обязал Белый дом обнародовать детали разговора Трампа и Зеленского

Федеральный суд США обязал Госдеп обнародовать детали резонансного телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля

Новости мира
08:58

Главные новости за 1 ноября: завершение разведения войск, дело против депутата от «Евросолидарности», Яременко уходит с поста

Главными новостями дня стали: завершение разведения войск в районе города Золотое, дело против депутата София Федыны, скандальный нардеп Богдан Яременко уходит с поста главы комитета по иностранным делам

Новости Украины
23:33   1 ноя

«Позор» и «Нет — капитуляции»: Зеленского в Тернополе встретила возмущенная толпа (ВИДЕО)

Владимира Зеленского во время его сегодняшнего визита в Тернополь возле здания облгосадминистрации криками «Позор» встретили многочисленные активисты, выступавшие против разведения войск на Донбассе

Новости Украины
17:00   1 ноя