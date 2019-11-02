Украинский скандал в США: суд обязал Белый дом обнародовать детали разговора Трампа и Зеленского

Владимир Зеленский и Дональд Трамп, фото: Офис президента

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Федеральный суд США в пятницу обязал Госдеп обнародовать детали резонансного телефонного разговора между президентом этой страны Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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Соответствующие документы Госдеп должен передать до 22 ноября общественной организации American Oversight, которая ранее хотела получить доступ к ним на основании закона о публичных записях, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что этот иск American Oversight помог следователям Конгресса США, которые также пытались получить соответствующие документы и показания от Государственного департамента, но им было отказано.

В Госдепе утверждают, что эти показания, скорее всего, могут содержать «дополнительную информацию, кроме транскрипции самого звонка».

Такие записи с высокой вероятностью могут быть засекреченными и/или конфиденциальными, — заявляли в Госдепе во время судебного разбирательства.

Резонансный разговор Трампа и Зеленского состоялся 25 июля. Противники действующего президента США считают, что он во время него пытался склонить Зеленского к проведению в Украине расследования, связанного с членом Демократической партии Джо Байденом и его сыном Хантером. Байден является одним из фаворитов предстоящих президентских выборов в США.

Напомним, в Демократической партии считают, что обнародованная Белым Домом 25 сентября стенограмма беседы Трампа и Зеленского не является полной.