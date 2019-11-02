Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Грета Тунберг, фото: European Parliament

«Я проехала полмира не в том направлении»: Грета Тунберг ищет способ попасть на перенесенную в Европу конференцию ООН

2 ноя 2019, 08:24
999

Запланированная на период с 2 по 13 декабря конференция ООН по изменению климата перенесена из столицы Чили Сантьяго на 10 тыс. км на север — в столицу Испании Мадрид.

Loading...

Причиной этого стали массовые акции протеста, которые начались в середине октября в Чили, считавшейся одной из самых стабильных стран Латинской Америки, сообщает агентство Reuters.

В этой конференции планировала принять участие известная шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая в сентябре приняла участие в саммите по климату ООН в Нью-Йорке, добравшись из Европы в Америку на яхте.

Тунберг выступает против авиаперелетов, которые являются привычным способом связи между Америкой и Европой. И теперь она ищет способ вовремя вернуться обратно в Европу, чтобы успеть на конференцию.

Оказалось, что я проехала полмира не в том направлении. Теперь мне нужно найти способ пересечь Атлантический океан в ноябре… Если кто-нибудь может помочь мне найти транспорт, я буду очень благодарна, — отметила Тунберг в своем Твиттере, комментируя эту ситуацию.

На призыв Тунберг отреагировала министр охраны окружающей среды Испании Тереза Рибера, которая предложила помочь экоактивистке попасть в Мадрид на саммит.

Дорога Грета, было бы замечательно, если бы Вы были бы здесь, в Мадриде. Вы прошли долгий путь и помогли всем нам поднять тревогу, проявить открытость и активизировать действия. Мы с удовольствием поможем вам пересечь Атлантический океан. Готовы связаться, чтобы сделать это возможным, — заявила она в Твиттере, не наведя подробностей.

Чили будет и в дальнейшем председательствовать на переговорах по климату, хотя они и пройдут в Мадриде. Эта конференция призвана конкретизировать детали осуществления Парижского соглашения по климату 2015 года.

Напомним, в честь Тунберг недавно назвали новый вид маленьких жуков.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Украинский скандал в США: суд обязал Белый дом обнародовать детали разговора Трампа и Зеленского

Федеральный суд США обязал Госдеп обнародовать детали резонансного телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля

Новости мира
08:58

Главные новости за 1 ноября: завершение разведения войск, дело против депутата от «Евросолидарности», Яременко уходит с поста

Главными новостями дня стали: завершение разведения войск в районе города Золотое, дело против депутата София Федыны, скандальный нардеп Богдан Яременко уходит с поста главы комитета по иностранным делам

Новости Украины
23:33   1 ноя

«Позор» и «Нет — капитуляции»: Зеленского в Тернополе встретила возмущенная толпа (ВИДЕО)

Владимира Зеленского во время его сегодняшнего визита в Тернополь возле здания облгосадминистрации криками «Позор» встретили многочисленные активисты, выступавшие против разведения войск на Донбассе

Новости Украины
17:00   1 ноя