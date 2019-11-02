Грета Тунберг, фото: European Parliament

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Запланированная на период с 2 по 13 декабря конференция ООН по изменению климата перенесена из столицы Чили Сантьяго на 10 тыс. км на север — в столицу Испании Мадрид.

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Причиной этого стали массовые акции протеста, которые начались в середине октября в Чили, считавшейся одной из самых стабильных стран Латинской Америки, сообщает агентство Reuters.

В этой конференции планировала принять участие известная шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая в сентябре приняла участие в саммите по климату ООН в Нью-Йорке, добравшись из Европы в Америку на яхте.

Тунберг выступает против авиаперелетов, которые являются привычным способом связи между Америкой и Европой. И теперь она ищет способ вовремя вернуться обратно в Европу, чтобы успеть на конференцию.

Оказалось, что я проехала полмира не в том направлении. Теперь мне нужно найти способ пересечь Атлантический океан в ноябре… Если кто-нибудь может помочь мне найти транспорт, я буду очень благодарна, — отметила Тунберг в своем Твиттере, комментируя эту ситуацию.

На призыв Тунберг отреагировала министр охраны окружающей среды Испании Тереза Рибера, которая предложила помочь экоактивистке попасть в Мадрид на саммит.

Дорога Грета, было бы замечательно, если бы Вы были бы здесь, в Мадриде. Вы прошли долгий путь и помогли всем нам поднять тревогу, проявить открытость и активизировать действия. Мы с удовольствием поможем вам пересечь Атлантический океан. Готовы связаться, чтобы сделать это возможным, — заявила она в Твиттере, не наведя подробностей.

Чили будет и в дальнейшем председательствовать на переговорах по климату, хотя они и пройдут в Мадриде. Эта конференция призвана конкретизировать детали осуществления Парижского соглашения по климату 2015 года.

Напомним, в честь Тунберг недавно назвали новый вид маленьких жуков.