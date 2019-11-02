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Грета Тунберґ, фото: European Parliament

«Я проїхала півсвіту не в тому напрямку»: Грета Тунберґ шукає спосіб потрапити на перенесену до Європи конференцію ООН

2 лис 2019, 08:24
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Запланована на період з 2 по 13 грудня конференція ООН зі змін клімату перенесена зі столиці Чилі Сант’яго на 10 тис. км на північ — до столиці Іспанії Мадрида.

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Причиною цього стали масові акції протесту, які розпочалися в середині жовтня в Чилі, котра вважалася однією з найбільш стабільних країн Латинської Америки, повідомляє агентство Reuters.

У цій конференції планувала взяти участь відома шведська екоактивістка Грета Тунберґ, котра у вересні взяла участь у саміті з клімату ООН у Нью-Йорку, діставшись з Європи до Америки на яхті.

Тунберґ виступає проти авіаперельотів, які є звичним способом зв’язку між Америкою та Європою. Тож тепер вона розшукує спосіб вчасно повернутися назад до Європи, щоб встигнути на конференцію.

Виявилося, що я проїхала півсвіту не в тому напрямку. Тепер мені потрібно знайти спосіб перетнути Атлантичний океан у листопаді … Якщо хто-небудь може допомогти мені знайти транспорт, я буду дуже вдячна, — зазначила Тунберґ у своєму Твіттері, коментуючи цю ситуацію.

На заклик Тунберґ відреагувала міністр охорони навколишнього середовища Іспанії Тереза ​​Рібера, яка запропонувала допомогти екоактивістці потрапити до Мадриду на саміт.

Дорога Грета, було б чудово, якби Ви були б тут, в Мадриді. Ви пройшли довгий шлях і допомогли всім нам підняти тривогу, проявити відкритість та активізувати дії. Ми із задоволенням допоможемо вам перетнути Атлантичний океан. Готові зв’язатися, щоб зробити це можливим, — заявила вона у Твіттері, не навівши подробиць.

Чилі буде і надалі головувати на переговорах по клімату, хоч вони і відбудуться у Мадриді. Ця конференція покликана конкретизувати деталі здійснення Паризької угоди по клімату 2015 року.

Нагадаємо, на честь Тунберґ нещодавно назвали новий вид маленьких жуків.


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