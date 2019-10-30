Грета Тунберг відмовилася від премії у 50 тис. дол. на знак протесту, фото: Instagram

https://racurs.ua/ua/n128782-greta-tunberg-vidmovylasya-vid-nagorody-v-50-tysyach-dolariv-na-znak-protestu.html

Ракурс

Грета Тунберг, еко-активістка зі Швеції, заявила, що не прийме премію Північної ради з питань навколишнього середовища.

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Активістка відмовилася від суми у 500 тис. шведських крон (близько 52 тис. дол.). Про це вона повідомила в Instagram.

Дівчина пояснила свої дії. За її словами, «кліматичному руху нагороди більше не потрібні». Вона зізналася, що отримати премію це велика честь для неї, але прийняти її не може. Як стверджує Тунберг, Швеція і Норвегія зобов’язані вжити необхідні заходи для скорочення шкідливих викидів, відповідно до рекомендацій учених.

Північна рада, як стверджує еко-активістка, завжди говорить «багато хороших слів», але не приймає відповідальних рішень. Вона порадила співробітникам організації звернути на це увагу.

Екологічна премія Північної ради надається щороку тим, хто зробив внесок щодо захисту навколишнього середовища. Комітет, який визначає номінантів і переможців, складається з представників Фінляндії, Швеції, Норвегії, Ісландії, Фарерських і Аландських островів, Гренландії та Данії.

Раніше Грета Тунберг отримала престижну нагороду «Золота камера». Свою нагороду 16-річна дівчина присвятила активістам, які захищають Хамбахській ліс в Німеччині.