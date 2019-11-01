Головні новини за 1 листопада: завершення розведення військ, справа проти депутата від «Євросолідарності», Яременко йде з посади

У Золотому завершилося розведення військ, фото: Генштаб ЗСУ

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Штаб операції Об'єднаних сил сьогодні заявив про завершення дзеркального відведення військ на ділянці № 2 в районі міста Золоте Луганської області. Водночас розведення військ в районі міста Петрівське переноситься через обстріли з боку бойовиків.

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Сьогодні стало відомо про відкриття Генпрокуратурою кримінального провадження за фактом висловлювань депутата Верховної Ради Софії Федини з «Європейської солідарності» та волонтера Марусі Звіробій, у котрих нібито звучали погрози президентові України Володимирові Зеленському. Згодом у «Європейській солідарності» прокоментували цю ситуацію, нагадавши про скандальні висловлювання колег із фракції «Слуга народу».

ЗМІ оприлюднили нову порцію листування народного депутата України Богдана Яременка з жінками під час засідань Верховної Ради. Згодом Яременко заявив, що складає повноваження голови комітету Верховної Ради із закордонних справ, але за однієї умови.

Зеленський під час сьогоднішнього візиту до Тернополя призначив Ігоря Сопеля керівником Тернопільської державної адміністрації. Під час цього візиту біля будівлі облдержадміністрації його криками «Ганьба» зустрів обурений натовп. Активісти вимагали від президента припинити «капітуляцію».