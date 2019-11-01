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У Золотому завершилося розведення військ, фото: Генштаб ЗСУ

Головні новини за 1 листопада: завершення розведення військ, справа проти депутата від «Євросолідарності», Яременко йде з посади

1 лис 2019, 23:33
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Штаб операції Об'єднаних сил сьогодні заявив про завершення дзеркального відведення військ на ділянці № 2 в районі міста Золоте Луганської області. Водночас розведення військ в районі міста Петрівське переноситься через обстріли з боку бойовиків.

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Сьогодні стало відомо про відкриття Генпрокуратурою кримінального провадження за фактом висловлювань депутата Верховної Ради Софії Федини з «Європейської солідарності» та волонтера Марусі Звіробій, у котрих нібито звучали погрози президентові України Володимирові Зеленському. Згодом у «Європейській солідарності» прокоментували цю ситуацію, нагадавши про скандальні висловлювання колег із фракції «Слуга народу».

ЗМІ оприлюднили нову порцію листування народного депутата України Богдана Яременка з жінками під час засідань Верховної Ради. Згодом Яременко заявив, що складає повноваження голови комітету Верховної Ради із закордонних справ, але за однієї умови.

Зеленський під час сьогоднішнього візиту до Тернополя призначив Ігоря Сопеля керівником Тернопільської державної адміністрації. Під час цього візиту біля будівлі облдержадміністрації його криками «Ганьба» зустрів обурений натовп. Активісти вимагали від президента припинити «капітуляцію».

Джерело: Ракурс


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Головні новини за 1 листопада: завершення розведення військ, справа проти депутата від «Євросолідарності», Яременко йде з посади

Головними новинами дня стали: завершення розведення військ в районі міста Золоте, справа проти депутата Софії Федини, скандальний нардеп Богдан Яременко йде з посади голови комітету із закордонних справ

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23:33   1 лис

Справа проти Федини та Звіробій: у «Євросолідарності» нагадали про скандальні висловлювання колег зі «Слуги народу»

У «Європейській солідарності прокоментували сьогоднішню новину про кримінальне провадження щодо Софії Федини та Марусі Звіробій, відкрите у зв’язку з відео, у якому згадується чинний президент

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