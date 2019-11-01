Нардеп Софія Федина. Фото inlviv.in.ua

https://racurs.ua/ua/n128873-genprokuratura-vidkryla-provadjennya-proty-nardepa-fedyny-za-zaklyky-do-vbyvstva-zelenskogo-video.html

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Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань депутата Верховної Ради Софії Федини з «Європейської солідарності» та волонтера Марусі Звіробій за фактом погроз президентові Володимиру Зеленському.

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Кримінальне провадження зареєстроване під № 42019000000002276. Про це 1 листопада повідомив народний депутаті від фракції «Слуга народу» Олександр Качура на власній сторінці у Facebook.

Передайте хтось Звіробій і Федині номер кримінального провадження, за їх закликам до вбивства людини і повалення державної влади, — написав нардеп й додав фото з номером кримінального провадження.

Як відомо, 26 жовтня народний депутат Софія Федина разом з волонтером Марусею Звіробій записала відео, на якому вони насмілилися обговорювати варіанти загибелі президента України Володимира Зеленського. Вони заявляли, що поряд із президентом на Донбасі може вибухнути граната чи раптово статися обстріл та заявляли, що їм би «дуже хотілося», що гарант Конституції потрапив під обстріл.

Ми з Марусею йшли та говорили, що товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний… Там випадково може вибухнути граната, там обстріл бувають випадково. Найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли хтось знову в білій сорочці припреться на передову. Мені б дуже хотілося, щоб під час його перебування там трохи «накрили», — йшлося у відео.

Нагадаємо, мешканець міста Кривий Ріг на Дніпропетровщині хотів вбити президента України Володимира Зеленського. Поліція затримала громадянина, який заявляв, що йому «замовили Зеленського». На момент затримання чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.