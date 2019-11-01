Нардеп София Федина. Фото: inlviv.in.ua

https://racurs.ua/n128873-genprokuratura-otkryla-proizvodstvo-protiv-nardepa-fediny-iz-za-prizyvov-k-ubiystvu-zelenskogo.html

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Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту высказываний депутата Верховной Рады Софии Федины из «Европейской солидарности» и волонтера Маруси Звиробий по факту угроз президенту Владимиру Зеленскому.

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Уголовное производство зарегистрировано под № 42019000000002276. Об этом 1 ноября сообщил народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура на собственной странице в Facebook.

Передайте кто-то Звиробий и Федине номер уголовного производства, по их призывам к убийству человека и свержения государственной власти, — написал нардеп и добавил фото с номером уголовного производства.

Как известно, 26 октября народный депутат София Федина вместе с волонтером Марусей Звиробий записала видео, на котором они осмелились обсуждать варианты гибели президента Украины Владимира Зеленского. Они заявляли, что рядом с президентом на Донбассе может взорваться граната или внезапно произойти обстрел и заявляли, что им бы «очень хотелось», что гарант Конституции попал под обстрел.

Мы с Марусей шли и говорили, что товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Самое красивое, чтобы это все произошло во время московских обстрелов, когда кто-то снова в белой рубашке припрется на передовую. Мне бы очень хотелось, чтобы во время его пребывания там немного «накрыли», — говорилось в видео.

Напомним, житель города Кривой Рог на Днепропетровщине хотел убить президента Украины Владимира Зеленского. Полиция задержала гражданина, который заявлял, что ему «заказали Зеленского». На момент задержания мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.