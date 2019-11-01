Министр здравоохранения уволит всех своих советников. Фото: НВ

https://racurs.ua/n128872-ministr-zdravoohraneniya-uvolit-vseh-svoih-sovetnikov.html

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Зоряна Скалецкая, министр здравоохранения Украины, подпишет указ об увольнении всех своих советников. По ее словам, документ будет подписан уже сегодня.

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Как сказала Скалецкая, при Министерстве здравоохранения будут работать группы из трех-пяти экспертов офиса реформ. Они будут заниматься аналитикой и подготовкой материалов, заявила министр в интервью ВВС News Украина.

При этом она признала, что на такое решение повлияло недавнее заявление ее советника Ольги Голубовской о том, что Украина закупила некачественную вакцину от дифтерии. По словам Скалецкой, не все представители отрасли здравоохранения понимают, какое значение имеют их слова.

При этом министр дала понять, что будет пользоваться знаниями специалистов и в будущем, но они не будут занимать должности советников в ведомстве.

Для меня понимание советников является таким, что если я что-то спросила, мне дают информацию. То, что сейчас происходит в медиа с разными лицами, и как их воспринимают общество — для меня это было странным. Советник — это моя внутренняя история. Я не подозревала, что в обществе будут воспринимать, что каждый советник — это еще один министр, — сказала она.

Напомним, что Скалецкая рассказала о том, как возглавила это ведомство. Она заверила, что просто подала свое резюме на должность, отреагировав таким образом на слова о том, что якобы является «человеком» действующего нардепа от «Слуги народа» Михаила Радуцкого.