Конституционный суд принял решение об отмене адвокатской монополии, фото — Voxukraine

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Конституционный суд Украины сегодня обнародовал вывод относительно соответствия законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (об отмене адвокатской монополии, № 1013) требованиям ст. 157 и ст. 158 Основного Закона.

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КСУ дал положительный вывод по представлению Верховной Рады относительно конституционности законопроекта, сообщает сайт суда.

В выводе КСУ указано, что понятие «предоставление профессиональной юридической помощи» не равносильно понятию «представительство лица в суде». Первую предоставляют адвокаты, а представлять интересы лица в суде может адвокат либо другой субъект на выбор человека.

Рада в сентябре приняла постановление «О включении в повестку дня второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии) и его направлении в Конституционный суд Украины».

Из Основного Закона предлагается изъять ч. 5 ст. 131−2, согласно которой законом могут быть определены исключения относительно представительства в суде в трудовых спорах, спорах по защите социальных прав, относительно выборов и референдумов, в малозначительных спорах, а также относительно представительства малолетних или несовершеннолетних лиц и признанных судом недееспособными, или дееспособность которых ограничена.

Кроме того, из Конституции предлагают изъять подпункт 11 п. 16−1 раздела ХV «Переходные положения», согласно которому со дня вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)» представительство исключительно прокурорами или адвокатами в Верховном суде и судах кассационной инстанции осуществляется с 1 января 2017 года; в судах апелляционной инстанции — с 1 января 2018 года; в судах первой инстанции — с 1 января 2019 года.

Как сообщалось в трансляции из открытой части заседания КСУ, во время дебатов Сергей Гончаренко, представитель Национальной академии адвокатуры Украины, заявил, что проблема адвокатской монополии не должна принадлежать к правовому полю конституционного регулирования. По его мнению, было бы разумным и эффективным исключить этот блок правового регулирования из Конституции.

Представители Национальной ассоциации адвокатов Украины считали, что законопроект ставит под угрозу механизм гарантии конституционного права на правовую помощь. В частности, было упомянуто об отсутствии в действующем законодательстве Украины понятия «адвокатская монополия».

Представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря заявила, что с принятием закона об адвокатской монополии резко увеличилось число лиц, которые обращаются за бесплатной правовой помощью. Она считает, что адвокатская монополия не по карману значительной части населения: в 2018 году за бесплатной правовой помощью обратились 47 тыс. граждан Украины (в 2017 году их было 43 тыс.).

Министр юстиции Денис Малюська обратил внимание на расходы государственного и местных бюджетов на адвокатское представительство органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский рассказал в суде, что закон, которым в 2016 году была введена монополия адвокатуры, способствовал концентрации рынка юридических услуг. Вениславский сообщил, что в случае принятия президентского законопроекта адвокаты потеряют значительную часть своих доходов, поэтому оппонируют новации.