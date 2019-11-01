Верховная Рада поддержала закон о противодействии отмыванию доходов

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ВРУ поддержала закон о противодействии отмыванию доходов. Фото: ТСН
Верховная Рада поддержала закон о противодействии отмыванию доходовhttps://racurs.ua/n128871-verhovnaya-rada-podderjala-zakon-o-protivodeystvii-otmyvaniu-dohodov.htmlРакурс
Верховная Рада на заседании в пятницу, 1 ноября, поддержала законопроект, который должен помочь в противодействии отмыванию средств.
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Законопроект № 2179 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» поддержали 278 голосами. Документ в первом чтении принят за основу с учетом предложений профильного комитета. Об этом сообщалось во время трансляции заседания ВРУ.
В пояснительной записке к документу говорится о том, что его цель — это достижение соответствия правовой системы Украины в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения до критериев, предъявляемых Евросоюзом к государствам, которые намерены вступить в ЕС.
Законопроект направлен на согласование и улучшение положений законодательных актов, что изменяются, обеспечение реализации положений новых международных стандартов в сфере противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма. Документ поможет выполнить рекомендации экспертов союзников Украины на международной арене.
Проектом закона предлагается комплексно усовершенствовать национальное законодательство в сфере финансового мониторинга. В частности, предусматривается увеличение пороговой суммы до 400 тыс. грн и уменьшение количества признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения обязаны сообщать в Госфинмониторинг.
Кроме того, проект закона вводит обязанность для платежных систем:
- — сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода;
- — обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа;
- — устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма.
Напомним, сегодня Верховная Рада может рассмотреть закон № 2189 «О внесении изменений в закон Украины «О добровольном объединении территориальных общин», который должен упростить процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин областей и АР Крым.
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