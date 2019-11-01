Дата разведения войск в Петровском переносится. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n128870-nachalo-razvedeniya-voysk-v-petrovskom-perenositsya.html

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Разведение войск в Петровском Донецкой области не будет проведено в запланированные ранее сроки.

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Изначально планировалось начать процесс 4 ноября, однако из-за обстрелов боевиков в районе населенного пункта дату перенесли на неопределенный срок. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил глава Министерства обороны Андрей Загороднюк.

Действительно обстрелы были, и мы ожидаем пересмотра даты разведения, поскольку считаем семь дней с обстрелов. Последние обстрелы были 30 октября, — сказал он.

О новой дате начала разведения войск Загороднюк не сообщил. Также он не сказал, когда она будет определена.

Тем временем украинская сторона и представители незаконных вооруженных формирований продолжают разведение сил в Золотом Луганской области. Как заявили сегодня представители самопровозглашенной «ЛНР», они якобы уже завершили процесс разведения сил и средств в населенном пункте.

Напомним, что во время брифинга в Киеве по итогам заседания Комиссии «Украина — НАТО» президент Украины Зеленский сообщил, что разведение в Петровском запланировали на 4 ноября. Оно состоится при условии соблюдения прекращения огня в течение семи дней.

Зеленский сообщил, что украинские ВСУ уже начали разведение в Катериновке, в районе Золотого.