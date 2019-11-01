Дата розведення військ в Петрівському переноситься. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n128870-pochatok-rozvedennya-viysk-v-petrovskomu-perenosytsya.html

Ракурс

Розведення військ в Петрівському Донецької області не буде проведено в заплановані раніше терміни.

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Спочатку планувалося почати процес 4 листопада, проте через обстріли бойовиків в районі населеного пункту дату перенесли на невизначений термін. Про це сьогодні в ході брифінгу заявив голова Міністерства оборони Андрій Загороднюк.

Дійсно обстріли були, і ми очікуємо перегляду дати розведення, оскільки рахуємо сім днів з обстрілів. Останні обстріли були 30 жовтня, — сказав він.

Про нову дату початку розведення військ Загороднюк не повідомив. Також він не сказав, коли вона буде визначена. Як заявили сьогодні представники самопроголошеної «ЛНР», вони нібито вже завершили процес розведення сил і засобів в населеному пункті.

Тим часом українська сторона та представники незаконних збройних формувань продовжують розведення сил у Золотому Луганської області.

Нагадаємо, що під час брифінгу в Києві за підсумками засідання Комісії «Україна — НАТО» президент України Зеленський повідомив, що розведення в Петрівському запланували на 4 листопада. Воно відбудеться за умови дотримання припинення вогню протягом семи днів.

Зеленський повідомив, що українські ЗСУ вже почали розведення в Катеринівці, в районі Золотого.