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Штормове попередження в Україні оголосив Гідрометцентр. Фото: iz.ru

Штормове попередження в Україні оголосили синоптики (ФОТО)

1 лис 2019, 13:50
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Синоптики оголосили про штормове попередження в Україні.

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Погодні умови в Україні у суботу, 2 листопада, суттєво погіршаться. Завтра вдень на Правобережжі (у Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Київській та частково Черкаській областях) очікуються пориви вітру 15−20 м/с. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Як відомо, на сьогодні синоптики не обіцяли істотних опадів. У північних та східних областях обіцяли 2−5° тепла, на решті території від +6° до +8°.

Тим часом у Карпатах, на горі Піп Іван Чорногірський, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, фіксується хмарна погода з проясненнями. Температура на горі знаходиться в межах 6° морозу за Цельсієм.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook

Нагадаємо, синоптики спрогнозували прогноз погоди в Україні на листопад 2019 року. В останній місяць осені середня температура повітря передбачається 0−8°, а в гірських районах 6−7° тепла.

Джерело: Ракурс


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