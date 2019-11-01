Штормовое предупреждение в Украине объявил Гидрометцентр. Фото: iz.ru

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Ракурс

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине.

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Погодные условия в Украине в субботу, 2 ноября, существенно ухудшатся. Завтра днем на Правобережье (в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Киевской и частично в Черкасской областях ожидаются порывы ветра 15−20 м/с. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Как известно, на сегодня синоптики не обещали осадков. В северных и восточных областях обещали 2−5° тепла, на остальной территории от +6° до +8°.

Тем временем в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, фиксируется облачная погода с прояснениями. Температура на горе находится в пределах 6° мороза по Цельсию.

Напомним, синоптики спрогнозировали прогноз погоды в Украине на ноябрь 2019 года. В последний месяц осени средняя температура воздуха предполагается 0−8°, а в горных районах 6−7° тепла.