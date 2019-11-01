Верховна Рада підтримала закон про протидію відмиванню доходів

ВРУ підтримала закон про протидію відмиванню доходів. Фото: ТСН

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Ракурс

Верховна Рада на засіданні у п’ятницю, 1 листопада, підтримала законопроект, який повинен допомогти в протидії відмиванню коштів.

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Законопроект № 2179 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підтримали 278 голосами. Документ у першому читанні прийнятий за основу з урахуванням пропозицій профільного комітету. Про це повідомлялося під час трансляції засідання ВРУ.

У пояснювальній записці до документу йдеться про те, що його мета — це досягнення відповідності правової системи України у сфері протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдження зброї масового знищення до критеріїв, що висуваються Євросоюзом до держав, які мають намір вступити до ЄС.

Законопроект спрямований на узгодження та покращання положень законодавчих актів, що змінюються, забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму. Документ допоможе виконати рекомендації експертів союзників України на міжнародній арені.

Проект закону пропонує комплексно удосконалити національне законодавство у сфері фінансового моніторингу. Зокрема, передбачається збільшення порогової суми до понад 400 тис. грн та зменшення кількості ознак для обов’язкового звітування про фінансові операції, про які банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи зобов’язані були повідомляти Держфінмоніторинг.

Крім того, проект закону вводить обов’язок для платіжних систем:

— супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу; — забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу; — встановлювати запобіжні заходи, спрямовані на протидію маніпуляціям з грошима, одержаними від злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада може розглянути закон № 2189 «Про внесення змін до закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», який повинен спростити процедури затвердження перспективних планів формування територій громад областей та АР Крим.