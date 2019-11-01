Адвокатська монополія: Конституційний суд ухвалив рішення щодо змін до Основного закону, фото — Voxukraine

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Конституційний суд України сьогодні оприлюднив висновок щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії, № 1013) вимогам ст. 157 і ст. 158 Основного Закону.

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КСУ надав позитивний висновок на подання Верховної Ради щодо конституційності законопроекту, повідомляє сайт суду.

У висновку КСУ вказано, що поняття «надання професійної правничої допомоги» не тотожне поняттю «представництво особи у суді». Першу надають адвокати, натомість представляти особу в суді може адвокат або інший суб'єкт на вибір особи.

Рада у вересні ухвалила постанову «Про включення до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) та його направлення до Конституційного суду України».

Із Основного Закону пропонується вилучити ч. 5 ст. 131−2, відповідно до якої законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та тих, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена.

Крім того, з Конституції пропонують вилучити підпункт 11 п. 16−1 розділу ХV «Перехідні положення», згідно з яким із дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» представництво виключно прокурорами або адвокатами у Верховному суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року; в судах апеляційної інстанції — з 1 січня 2018 року; в судах першої інстанції — з 1 січня 2019 року.

Як повідомлялося в трансляції з відкритої частини засідання КСУ, під час дебатів Сергій Гончаренко, представник Національної академії адвокатури України, заявив, що проблема адвокатської монополії не повинна належати до правового поля конституційного регулювання. На його думку, було би розумним і ефективним виключити цей блок правового регулювання з Конституції.

Представники Національної асоціації адвокатів України вважали, що законопроект ставить під загрозу механізм гарантії конституційного права на правову допомогу. Зокрема, було згадано про відсутність у чинному законодавстві України поняття «адвокатська монополія».

Представник Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря заявила, що з ухваленням закону про адвокатську монополію різко збільшилася кількість осіб, які звертаються за безоплатною правовою допомогою. Вона вважає, що адвокатська монополія не по кишені значній частині населення: у 2018 році за безоплатною правовою допомогою звернулися 47 тис. громадян України (у 2017 році їх було 43 тис.).

Міністр юстиції Денис Малюська звернув увагу на витрати державного та місцевих бюджетів на адвокатське представництво органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Представник президента в КСУ Федір Веніславський розповів у суді, що закон, яким у 2016 році було запроваджено монополію адвокатури, сприяв концентрації ринку юридичних послуг. Веніславський повідомив, що в разі ухвалення президентського законопроекту адвокати втратять значну частину своїх доходів, тому опонують новації.