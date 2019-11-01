Міністр охорони здоров'я звільнить всіх своїх радників. Фото: НВ

https://racurs.ua/ua/n128872-ministr-ohorony-zdorov-ya-zvilnyt-vsih-svoyih-radnykiv.html

Ракурс

Зоряна Скалецька, міністр охорони здоров’я України, підпише указ про звільнення всіх своїх радників. За її словами, документ буде підписаний вже сьогодні.

Loading...

Як сказала Скалецька, при Міністерстві охорони здоров’я працюватимуть групи з трьох-п'яти експертів офісу реформ. Вони займатимуться аналітикою і підготовкою матеріалів, заявила міністр в інтерв’ю ВВС News Україна.

При цьому вона визнала, що на таке рішення вплинуло недавня заява її радника Ольги Голубовської про те, що Україна закупила неякісну вакцину від дифтерії. За словами Скалецької, не всі представники галузі охорони здоров’я розуміють, яке значення мають їхні слова.

При цьому міністр дала зрозуміти, що буде користуватися знаннями фахівців і в майбутньому, але вони не будуть займати посади радників у відомстві.

Для мене розуміння радників є таким, що якщо я щось запитала, мені дають інформацію. Те, що зараз відбувається в медіа з різними особами, і як їх сприймають суспільство — для мене це було дивним. Радник — це моя внутрішня історія. Я не підозрювала, що в суспільстві будуть сприймати, що кожен радник — це ще один міністр, — сказала вона.

Нагадаємо, що Скалецька розповіла про те, як очолила це відомство. Вона запевнила, що просто подала своє резюме на посаду, відреагувавши таким чином на слова про те, що нібито є «людиною» чинного нардепа від «Слуги народу» Михайла Радуцького.