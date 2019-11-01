Богдан Яременко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n128888-skandalnyy-deputat-yaremenko-skladaie-povnovajennya-golovy-komitetu-ale-za-odniieyi-umovy.html

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Богдан Яременко, народний депутат із фракції «Слуга народу», котрий нещодавно опинився у центрі скандалу, пов’язаного з оприлюдненням його листування із жінками, заявив, що складає повноваження голови комітету Верховної Ради із закордонних справ.

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Він вже написав відповідну заяву. Про це Яременко заявив у повідомленні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Однак, зазначив Яременко, голові Верховної Ради Дмитру Разумкову він цю заяву передасть лише якщо відповідне рішення ухвалить фракція «Слуга народу», котра рекомендувала його на цю посаду.

За його словами, орієнтовно це відбудеться через тиждень у понеділок.

Яременко зазначив, що заяву про складання повноважень він написав «з огляду на дрібний політичний шантаж трьох фракцій парламенту».

Також Яременко пообіцяв, що згодом опублікує фотокопію відповідної заяви.

Нагадаємо, кілька днів тому ЗМІ оприлюднили скандальне листування Яременка, котрий у Верховній Раді домовлявся про інтимну зустріч із невідомою особою за гроші.