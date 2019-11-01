Богдан Яременко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n128888-skandalnyy-deputat-yaremenko-slagaet-polnomochiya-glavy-komiteta-no-pri-odnom-uslovii.html

Ракурс

Богдан Яременко, народный депутат из фракции «Слуга народа», который недавно оказался в центре скандала, связанного с обнародованием его переписки с женщинами, заявил, что слагает полномочия председателя комитета Верховной Рады по иностранным делам.

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Он уже написал соответствующее заявление. Об этом Яременко заявил в сообщении, опубликованном на его странице в социальной сети Фейсбук.

Однако, отметил Яременко, главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову он это заявление передаст только если соответствующее решение примет фракция «Слуга народа», которая рекомендовала его на эту должность.

По его словам, ориентировочно это произойдет через неделю в понедельник.

Яременко отметил, что заявление о сложении полномочий он написал «учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента».

Также Яременко пообещал, что впоследствии опубликует фотокопию соответствующего заявления.

Напомним, несколько дней назад СМИ обнародовали скандальную переписку Яременко, который в Верховной Раде договаривался об интимной встрече с неизвестным лицом за деньги.