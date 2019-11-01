Справа проти Федини та Звіробій: у «Євросолідарності» нагадали про скандальні висловлювання колег зі «Слуги народу»

У «Європейській солідарності» відреагували на відкриття справи проти нардепа Федини, фото: газета «День»

https://racurs.ua/ua/n128892-sprava-proty-fedyny-ta-zvirobiy-u-ievrosolidarnosti-nagadaly-pro-skandalni-vyslovluvannya-slug.html

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У партії «Європейська солідарність», коментуючи відкриття кримінальних проваджень проти члена фракції народного депутата Софії Федини та волонтера Марусі Звіробій за висловлювання щодо президента Володимира Зеленського, нагадали про відсутність реакції правоохоронних органів на минулі заяви депутатів від «Слуги народу».

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Про це йдеться у зверненні депутатів «Європейської солідарності», опублікованому на сайті політсили.

Так, автори звернення нагадали, що під час цьогорічної президентської кампанії майбутній депутат Олександр Дубинський, коментуючи проведення форуму, на котрому Петра Порошенка кандидатом на президентські вибори, «погрожував отруїти газом» його учасників.

На цьому форумі були присутні тодішні президент, прем'єр, спікер і ще майже тисяча осіб.

Форум Порошенка був нашим шансом. Шансом пустити туди г*з. Якраз всі зібралися, — заявив тоді Дубинський у соцмережах.

Однак щодо Дубинського не порушувалось кримінальне провадження за тероризм і погрозу вбивством, наголосили в «Євросолідарності».

Також у зверненні згадуються нещодавній скандальній виступ депутата від «Слуги народу» Євгена Шевченка в ефірі кремлівських телеканалів та зроблена з трибуни Верховної Ради заява Богдана Яременко, який пригрозив ЗМІ в’язницею за публікацію його листування із жінками під час засідання Ради, на котрі правоохоронні органи не відреагували.

Крім того, автори звернення зазначають, що самого Зеленського свого часу також не переслідували за відомі сцени у телешоу з його участю: розстрілом парламенту та похоронами чинного глави держави, а також за порівняння України з повією.

Тож кримінальні провадження проти Федини та Звіробій у «Євросолідарності» вважають переслідуванням за погляди та свідченням обмеження свободи слова в Україні й вимагають їх закрити.

Такі підходи точно віддаляють Україну від Європи, руйнуючі її імідж та створюють атмосферу, аналогічну північному сусідові, — наголошується в заяві.

Нагадаємо, у опублікованому 26 жовтня відео Федина та Звіробій обговорювали можливі варіанти загибелі Зеленського внаслідок несподіваного обстрілу під час його перебування на Донбасі. Сьогодні стало відомо про відкриття кримінального провадження у зв’язку з цим відео.