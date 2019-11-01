Дело против Федыны и Звиробий: в «Евросолидарности» напомнили о скандальных высказываниях коллег из «Слуги народа»

В «Европейской солидарности» отреагировали на открытие дела против нардепа Федыны, фото: газета «День»

https://racurs.ua/n128892-delo-protiv-fedyny-i-zvirobiy-v-evrosolidarnosti-napomnili-o-skandalnyh-vyskazyvaniyah-kolleg.html

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В партии «Европейская солидарность», комментируя открытие уголовных производств против члена фракции народного депутата София Федины и волонтера Маруси Звиробий за высказывания в отношении президента Владимира Зеленского, напомнили об отсутствии реакции правоохранительных органов на прошлые заявления депутатов от «Слуги народа».

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Об этом говорится в обращении депутатов «Европейской солидарности», опубликованном на сайте политсилы.

Так, авторы обращения напомнили, что во время нынешней президентской кампании будущий депутат Александр Дубинский, комментируя проведение форума, на котором Петра Порошенко кандидатом на президентские выборы, «угрожал отравить газом» его участников.

На этом форуме присутствовали тогдашние президент, премьер, спикер и еще около тысячи человек.

Форум Порошенко был нашим шансом. Шансом пустить туда г*з. Как раз все были в сборе, — заявил тогда Дубинский в соцсетях.

Однако относительно Дубинского не открывалось уголовное производство за терроризм и угрозу убийством, отметили в «Евросолидарности».

Также в обращении упоминаются недавнее скандальное выступление депутата от «Слуги народа» Евгения Шевченко в эфире кремлевских телеканалов и сделанное с трибуны Верховной Рады заявление Богдана Яременко, который пригрозил СМИ тюрьмой за публикацию его переписки с женщинами во время заседания Рады, на которые правоохранительные органы не отреагировали.

Кроме того, авторы обращения отмечают, что самого Зеленского в свое время также не преследовали за известные сцены в телешоу с его участием: расстрелом парламента и похоронами действующего главы государства, а также за сравнение Украины с проституткой.

Поэтому уголовные производства против Федыны и Зверобой в «Евросолидарности» считают преследованием за взгляды и свидетельством ограничения свободы слова в Украине и требуют их закрыть.

Такие подходы точно отдаляют Украину от Европы, разрушающие ее имидж и создают атмосферу, аналогичную северному соседу, — отмечается в заявлении.

Напомним, в опубликованном 26 октября видео Федина и Зверобой обсуждают возможные варианты гибели Зеленского в результате неожиданного обстрела во время его пребывания на Донбассе. Сегодня стало известно об открытии уголовного производства в связи с этим видео.