Главные новости за 1 ноября: завершение разведения войск, дело против депутата от «Евросолидарности», Яременко уходит с поста

В Золотом завершилось разведение войск, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n128893-glavnye-novosti-za-1-noyabrya-zavershenie-razvedeniya-voysk-delo-protiv-deputata.html

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Штаб операции Объединенных сил сегодня заявил о завершении зеркального отвода войск на участке № 2 в районе города Золотое Луганской области. В то же время разведения войск в районе города Петровское переносится из-за обстрелов со стороны боевиков.

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Сегодня стало известно об открытии Генпрокуратурой уголовного производства по факту высказываний депутата Верховной Рады Софии Федына из «Европейской солидарности» и волонтера Маруси Зверобой, в которых якобы звучали угрозы президенту Украины Владимиру Зеленскому. Впоследствии в «Европейской солидарности» прокомментировали эту ситуацию, напомнив о скандальных высказывания коллег из фракции «Слуга народа».

СМИ обнародовали новую порцию переписки народного депутата Украины Богдана Яременко с женщинами во время заседаний Верховной Рады. Впоследствии Яременко заявил, что слагает полномочия председателя комитета Верховной Рады по иностранным делам, но при одном условии.

Зеленский во время сегодняшнего визита в Тернополь назначил Игоря Сопеля руководителем Тернопольской государственной администрации. Во время этого визита у здания облгосадминистрации его криками «Позор» встретила возмущенная толпа. Активисты требовали от президента прекращения «капитуляции».