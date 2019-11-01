Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n128861-zelenskiy-naznachil-novogo-glavu-ternopolskoy-oga.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, назначил Игоря Сопеля руководителем Тернопольской государственной администрации (ОГА).

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Глава государства сегодня лично представил нового руководителя ОГА во время своего визита в Тернопольскую область.

Отметим, что Сопель был кандидатом в народные депутаты от «Слуги народа». Он баллотировался на 166 округе, но уступил. В основном новый руководитель ОГА занимался предпринимательской деятельностью и государственные должности не занимал.

До него Тернопольской областью руководил Степан Барна, который был уволен по указу главы государства в июне.