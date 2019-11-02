Український скандал у США: суд зобов’язав Білий дім оприлюднити деталі розмови Трампа та Зеленського

Володимир Зеленський та Дональд Трамп, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n128895-ukrayinskyy-skandal-u-ssha-sud-zobov-yazav-bilyy-dim-opryludnyty-detali-rozmovy-trampa.html

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Федеральний суд США у п’ятницю зобов’язав Держдеп оприлюднити деталі резонансної телефонної розмови між президентом цієї країни Дональдом Трампом та його українським колегою Володимиром Зеленским.

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Відповідні документи Держдеп має передати до 22 листопада громадській організації American Oversight, котра раніше хотіла отримати доступ до них на підставі закону про публічні записи, повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що цей позов American Oversight допоміг слідчим Конгресу США, які також намагалися отримати відповідні документи і свідчення у Державного департаменту, але їм було відмовлено.

У Держдепі стверджують, що ці показання, скоріше за все, можуть містити «додаткову інформацію, крім транскрипції самого дзвінка».

Такі записи з високою ймовірністю можуть бути засекреченими і/або конфіденційними, — заявляли у Держдепі під час судового розгляду.

Резонансна розмова Трампа та Зеленського відбулася 25 липня. Противники чинного президента США вважають, що він під час неї намагався схилити Зеленського до проведення в Україні розслідування, пов’язаного з членом Демократичної партії Джо Байденом та його сином Хантером. Байден є одним із фаворитів майбутніх президентських виборів у США.

Нагадаємо, у Демократичній партії вважають, що оприлюднена Білим Домом 25 вересня стенограма розмови Трампа та Зеленського не є повною.