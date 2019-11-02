Наслідки ДТП, фото: «Київ Оперативний».

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Ракурс

Цієї ночі в Києві на проспекті Перемоги неподалік від станції метро «Житомирська» відбулася незвична ДТП, в результаті котрої були розбиті п’ятеро автомобілів.

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У другій годині ночі водій автомобіля «Мерседес» S-класу, перебуваючи у стані сильного алкогольно сп’яніння, зіткнувся з автомобілем «Мерседес Віано», повідомляє видання «Київ Оперативний».

Зазначається, після цього нетверезий чоловік з кулаками накинувся на водія другої автівки, висловивши до нього претензії на тему надто повільної швидкості його транспортного засобу.

Свою автівку він залишив на узбіччі.

Поряд зупинилися два автомобілі — «Рено» та «Фольксваген», водії котрих намагалися запобігти бійці. Однак у цей момент з ними на швидкості зіткнулася автівка «БМВ», водій котрої також був у стані сильного сп’яніння.

Свій автомобіль він також залишив на місці інциденту, а сам поїхав звідти на таксі.

Станом на сьому годину ранку поліції не вдалося розшукати винуватців ДТП. На місці інциденту утворився затор.

Підсумок: розбиті п’ять машин, винних немає. Гелловін вдався, — наголошує видання.

Нагадаємо, у серпні в Києві під час ДТП автвіка «Ауді» перекинула автомобіль поліції, який рухався з увімкненими проблисковими маячками.