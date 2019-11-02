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Наслідки ДТП, фото: «Київ Оперативний».
Мов у фільмах Тарантіно: у Києві п’яні водії влаштували незвичну ДТП (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n128899-mov-u-filmah-tarantino-u-kyievi-p-yani-vodiyi-vlashtuvaly-nezvychnu-dtp-video.htmlРакурс
Цієї ночі в Києві на проспекті Перемоги неподалік від станції метро «Житомирська» відбулася незвична ДТП, в результаті котрої були розбиті п’ятеро автомобілів.
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У другій годині ночі водій автомобіля «Мерседес» S-класу, перебуваючи у стані сильного алкогольно сп’яніння, зіткнувся з автомобілем «Мерседес Віано», повідомляє видання «Київ Оперативний».
Зазначається, після цього нетверезий чоловік з кулаками накинувся на водія другої автівки, висловивши до нього претензії на тему надто повільної швидкості його транспортного засобу.
Свою автівку він залишив на узбіччі.
Поряд зупинилися два автомобілі — «Рено» та «Фольксваген», водії котрих намагалися запобігти бійці. Однак у цей момент з ними на швидкості зіткнулася автівка «БМВ», водій котрої також був у стані сильного сп’яніння.
Свій автомобіль він також залишив на місці інциденту, а сам поїхав звідти на таксі.
Станом на сьому годину ранку поліції не вдалося розшукати винуватців ДТП. На місці інциденту утворився затор.
Підсумок: розбиті п’ять машин, винних немає. Гелловін вдався, — наголошує видання.
Нагадаємо, у серпні в Києві під час ДТП автвіка «Ауді» перекинула автомобіль поліції, який рухався з увімкненими проблисковими маячками.
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