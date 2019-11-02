Ученые нашли подтверждение расхожего мнения

https://racurs.ua/n128901-fizicheskaya-aktivnost-snijaet-risk-smerti-dlya-pojilyh-ludey-nezavisimo-ot-sostoyaniya.html

Ракурс

Для пожилых людей низкий уровень физической активности связан с более высоким риском смерти, независимо от состояния их здоровья.

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К такому выводу пришли ученые, которые изучили взаимосвязь между смертью и физическими упражнениями среди пожилых людей в Бразилии, сообщает журнал Американского гериатрического общества.

Исследование базировалось на данных, собранных с января по август 2014 года. Тогда исследователи провели домашние опросы 1 тыс. 451 взрослых старше 60 лет. Из них 971 участнику были предоставлены наручные мониторы для измерения их физической активности. Исследователи также спрашивали участников об их привычках относительно курения и о том, как они будут оценивать свое здоровье.

Кроме того, исследователи узнали о хронических заболеваниях, о которых говорили участники, включая высокое кровяное давление, диабет, проблемы с сердцем, болезнь Паркинсона, почечную недостаточность, высокий уровень холестерина, депрессию, инсульт и рак.

Затем ученые оценили способность участников выполнять их обычные повседневные обязанности, включая купание, одевание, переход от кровати к стулу, посещение ванной комнаты и питание.

В результате исследования нашло подтверждение распространенное мнение, что среди людей с низким уровнем физической активности смертность выше, чем среди людей с более высоким уровнем физической активности.

Данные исследования подтверждают то, что говорит логика — физически активный образ жизни может снизить риск смерти у пожилых людей, — отмечает издание.

Напомним, недавно ученые установили, что рисование помогает противостоять воздействию старения и риска возникновения болезни Альцгеймера и деменции.