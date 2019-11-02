В Минздраве считают, что в Украине еще нет эпидемии дифтерии, фото:

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По словам министра здравоохранения Украины Зоряны Скалецкой, в Украине в настоящее время нет эпидемии дифтерии, ситуация находится под контролем.

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Министр также убеждена, что имеющееся количество вакцин в Украине от этого заболевания является достаточным. Об этом она заявила в интервью изданию «BBC Украина».

Скалецкая отметила, что в прошлом году в Украине было 10 больных дифтерией, использована была 141 доза сыворотки. Несколько сотен доз списали, поскольку истек срок годности.

То есть 141 флакон — это и была потребность Украины в сыворотке, — отметила министр.

В этом году Украина в случае необходимости может рассчитывать на около 450 доз, отметила Скалецкая. В Украине есть 200 флаконов, еще 150 или 170 как гуманитарную помощь передадут международные организации. Еще 100 в случае необходимости предоставят посольства. «Этого количества лекарств достаточно», — заверила Скалецкая.

Министр отметила, что по регионам соответствующие лекарства уже развезли, их должны дальше передать в медицинские учреждения.

Если не передали, это также означает, что главный врач не позаботился, не обратился, не запросил, почему вы мне не передали, — подчеркнула Скалецкая.

Напомним, недавно в Киеве медики обнаружили дифтерию у женщины 1986 года рождения. Женщине ввели противодифтерийную сыворотку, в ее доме провели дезинфекцию.