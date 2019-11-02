Отопительный сезон: Украина начала отбор газа из подземных хранилищ

В Украине начался отопительный сезон, фото: torange.biz

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Украина в связи с похолоданием начала отбирать газ из подземных хранилищ.

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Дневной показатель потребления газа возрос до 110 млн куб. м. В результате из подземных хранилищ в день отбирается 20 млн куб. м. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава ООО «Оператор ГТС» Сергей Макогон.

По его словам объем газа в хранилищах составляет 21,785 млрд куб. м. Этого количества будет достаточно для прохождения отопительного сезона.

Однако я все равно призываю всех экономно использовать энергоресурсы, особенно тепло, — подчеркнул Макогон.

Отопительный сезон в Украине начался в конце октября. Так, в Киеве его начало было самым поздним за последние 10 лет в связи с теплой погодой.

Напомним, мэр города Новый Роздол Львовской области Андрей Мелешко и его первый заместитель подали в отставку из-за срыва отопительного сезона. В Новом Роздоле проживают 30 тыс. человек.