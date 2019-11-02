Антинацистский марш в Дрездене, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n128904-drezden-obyavil-nacistskuu-chrezvychaynuu-situaciu.html

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Восточногерманский город Дрезден объявил у себя «нацистскую чрезвычайную ситуацию» (Nazinotstand).

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Депутаты муниципального совета Дрездена, которые поддержали это решение, считают, что в городе сложилась угрожающая ситуация в связи с активностью ультраправых движений, сообщает BBC.

В резолюции указано, что нужно сделать больше для решения этого вопроса.

В то же время представители «Христианских демократов» — партии действующего канцлера Германии Ангелы Меркель, проголосовали против, указав, что такое грозное заявление по сути является языковой ошибкой.

Заявление было одобрено 39 голосами против 29.

Nazinotstand означает — подобно климатической чрезвычайной ситуации — что у нас есть серьезная проблема. Существует открытая угроза демократическому обществу, — заявил местный депутат Макс Ашенбах, который внес эту резолюцию.

Отмечается, что город не должен осуществлять какие-либо действия в связи с принятием этой резолюции, однако, по мнению экспертов, оно может привести к выделению больших средств на программы по борьбе с экстремизмом.

На недавних местных выборах в регионе правая партия «Альтернатива для Германии» получила четверть голосов избирателей. Дрезден традиционно считается бастионом правых сил.

Здесь, в частности, в 2014 году было основано антиисламское движение «Пегида», участники которого считают, что людям нужно «проснуться» перед угрозой исламистских экстремистов и требуют от властей ограничения иммиграции.

Напомним, в начале года СМИ установили, что управляющий директор компании Nord Stream AG Маттиас Варниг служил в отделении спецслужбы советского сателлита ГДР в Дрездене в то время, когда там находился нынешний президент РФ Владимир Путин.