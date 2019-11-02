Світоліна вийшла у фінал Підсумкового турніру WTA. Фото: WTA

https://racurs.ua/ua/n128906-svitolina-vyyshla-u-final-pidsumkovogo-turniru-wta.html

Ракурс

Еліна Світоліна, найкраща тенісистка України, вдруге поспіль вийшла у фінал Підсумкового турніру WTA.

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У півфіналі змагань українка грала з Беліндою Бенчич зі Швейцарії. Світоліна обігравала суперницю в третій партії з рахунком 4:1, після чого Бенчич відмовилася від продовження через травму. Перший сет українка програла 5:7, а другий виграла 6:3.

Відзначимо, що це була четверта очна зустріч тенісисток і друга перемога Світоліної.

Цікаво, що для Світоліної це був десятий поспіль виграний матч на Підсумкових турнірах, що є рекордом змагань.

У фіналі Світоліна зіграє проти Ешлі Барті або Кароліни Плишкової.

Нагадаємо, що Світоліна гарантувала собі місце у півфіналі після того, як переграла румунку Сімону Халеп з рахунком 7:5, 6:3.