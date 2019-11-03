Шторм «Амелі» вирує у Франції. Фото: fishki.net

https://racurs.ua/ua/n128931-shtorm-ameli-naletiv-na-franciu-ponad-140-tys-osel-zalyshylysya-bez-elektryky-video.html

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Циклон «Амелі» налетів на західну частину Франції у ніч на 3 листопада. Внаслідок потужного вітру знеструмлені десятки тисяч домівок.

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У 14 департаментах на заході Франції вдовж узбережжя Атлантичного океану і по сусідству з ними рятувальники оголосили помаранчевий код небезпеки. Сильні дощі метеорологи обіцяють на південному сході країни. Про це 3 листопада повідомляє BFMTV.

Внаслідок потужного вітру, пориви якого місцями сягають 163 км/год., без електропостачання залишилися 140 тис. домогосподарств. Деяки транспортні шляхи заблоковані, оскільки завалені деревами, чагарниками та гілками. Влада Франції не рекомендує мешканцям потерпілих районів сідати за кермо.

Крім того, декілька автомобільних доріг затоплені внаслідок проливних дощів. У Новій Аквітанії залізничники змушені були відкласти або скасувати рух декількох поїздів.

Про жертв та потерпілих внаслідок стихії наразі не повідомляється.

Нагадаємо, у вересні тропічний шторм «Імельда» накрив США. Кілька районів Техасу були затоплені через сильні дощі. Внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше двоє осіб, а рятувальники евакуювали понад 1 тис. осіб.