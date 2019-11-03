Богдан фігурує у справі про розтрату коштів на користь РФ — звільнений слідчий ГПУ, фото — НВ

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Голова Офісу президента України Андрій Богдан фігурує у кримінальній справі про розтрату коштів на користь Міністерства оборони РФ.

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Про це заявив звільнений слідчий Генпрокуратури Сергій Горбатюк. Колишній начальник Управління спецрозслідування ГПУ в інтерв’ю «Прямому» розповів, що у 2012 році розслідувалася справа щодо контрактів, які укладала Юлія Тимошенко. Їй спільно з Павлом Лазаренком інкримінували надання гарантій, за якими держава мала погасити борги корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Це були листи від імені уряду, але в Кабміні ці листи не видавалися. Тимошенко повідомили про підозру, оскільки бюджет мав відшкодувати її борги перед Міноборони РФ. Коли росіяни подали позов до України про відшкодування, судді повісили на Україну 3,2 млрд дол., — заявив Горбатюк.

За словами Горбатюка, Богдан у цій справі фігурував як представник Кабінету міністрів України. Він додав, що на сьогодні Богдан допитаний у цій справі як свідок.

Після приходу на чолі Генпрокуратури Руслана Рябошапки було звільнено слідчого у цій справі.

Нагадаємо, що навесні Андрія Богдана вимагали звільнити з Офісу президента, оскільки підозрювали, що він мусить проходити через процедуру люстрації.