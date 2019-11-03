Богдан фигурирует в деле о растрате средств в пользу РФ — уволенный следователь ГПУ, фото — НВ

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Председатель Офиса президента Украины Андрей Богдан фигурирует в уголовном деле о растрате средств в пользу Министерства обороны РФ.

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Об этом заявил уволенный следователь Генпрокуратуры Сергей Горбатюк. Бывший начальник Управления спецрасследований ГПУ в интервью «Прямому» рассказал, что в 2012 году расследовалось дело относительно контракта, который заключала Юлия Тимошенко. Ей совместно с Павлом Лазаренко инкриминировали предоставление гарантий, которыми государство обязалось погасить долги корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Это были письма от имени правительства, но в Кабмине эти письма не выдавались. Тимошенко сообщили о подозрении, поскольку бюджет должен возместить ее долги перед Минобороны РФ. Когда россияне подали иск к Украине о возмещении, судьи повесили на Украину 3,2 млрд долл., — заявил Горбатюк.

По словам Горбатюка, Богдан в этом деле фигурировал как представитель Кабинета министров Украины. Он добавил, что на сегодняшний день Богдан допрошен по этому делу в качестве свидетеля.

После прихода в Генпрокуратуру Руслана Рябошапки уволили следователя в этом деле.

Напомним, что весной этого года Андрея Богдана требовали уволить из Офиса президента, поскольку подозревали, что он должен проходить через процедуру люстрации.