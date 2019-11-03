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Ракурс
Под Одессой нашли убитого ребенка. Фото: Нацполиция

Ушла гулять и домой не вернулась: под Одессой нашли убитой четырнадцатилетнюю девушку (ФОТО, ВИДЕО)

3 ноя 2019, 15:13
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В Одесской области в лесополосе на территории Лиманского района обнаружили тело четырнадцатилетней жительницы Суворовского района с признаками насильственной смерти.

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Мать погибшей 2 ноября сообщила правоохранителям, что дочь днем ушла гулять с друзьями и домой не вернулась. Просмотрев камеры видеонаблюдения, правоохранители установили направление движения ребенка, а также разыскали и опросили лиц, с которыми она отдыхала в тот день. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Те рассказали, что все вместе отдыхали за пределами города, а потом девочка куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из их же компании. Впоследствии друзья разъехались по домам, так и не дождавшись их. Девочку разыскивали всю ночь и ее тело обнаружили сегодня утром в лесополосе.

Также полицейские установили личность парня, с которым погибшая ушла из компании. Сейчас его разыскивают. По факту преступления начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Под Одессой нашли убитого ребенка. Фото: Нацполиция

Напомним, в сентябре Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в убийстве новорожденного ребенка двум женщинам, которые служат в Государственной пограничной службе Украины.

Источник: Ракурс


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