Дело Гандзюк: СБУ будет расследовать производство о небрежности правоохранителей, фото — Без табу

https://racurs.ua/n128928-delo-gandzuk-sbu-budet-rassledovat-proizvodstvo-o-nebrejnosti-pravoohraniteley.html

Ракурс

Генеральная прокуратура Украины 30 октября передала Службе безопасности производства о небрежности правоохранителей, расследовавших дело об убийстве советника городского головы Херсона, активистки Екатерины Гандзюк.

Loading...

Об этом во время круглого стола СБУ Киеве 3 ноября сообщили первый заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков и начальник следственного управления СБУ Богдан Тиводар, пишет «Громадське».

СБУ будет расследовать производство о небрежности правоохранительных органов в начальном расследовании, сокрытии преступления или содействия побегу Алексея Левина. Именно Левина следствие считает одним из ключевых фигурантом преступления, обладавшим самым большим масивом информации. Левин подбирал исполнителей, обливших Гандзюк кислотой летом прошлого года.

Сейчас расследуется пять производств в отношении лиц, организовавших и заказавших преступление, а также три производства относительно обстоятельств преступления — поджог леса, его незаконная вырубка и хищение бюджетных средств.

В СБУ также подтвердили, что заказчиков преступления против Гандзюк было несколько. Маяков заявил, что кроме организаторов и исполнителей, были и пособники, которые способствовали и покрывали преступление.

В понедельник, 4 ноября, в день смерти Гандзюк состоится акция «Год без Кати». На нее отец Екатерины пригласил президента Украины Зеленского.

На Гандзюк напали 31 июля 2018 года неподалеку от ее дома. Херсонскую активистку облили кислотой. Одним из фигурантов дела об убийстве Гандзюк был председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер. Также в этом деле суд избирал меры Игорю Павловскому, Сергею Торбину, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову и Никите Грабчуку. Алексей Левин сбежал из Украины.